В Японии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло в пятницу на юго-западном острове Суваносэ в Японии.

Извержение вулкана произошло в пятницу на юго-западном острове Суваносэ в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

В радиусе 1 км от кратера был зафиксирован выброс вулканических пород. Сейсмологи предупреждают о вероятности продолжения вулканической активности на острове. В связи с этим в районе объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, при этом их деревня находится в 4 км от вулкана.