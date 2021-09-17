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В Японии произошло извержение вулкана

В Японии произошло извержение вулкана Извержение вулкана произошло в пятницу на юго-западном острове Суваносэ в Японии.
Другие страны
17 сентября 2021 г. 08:59
В Японии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло в пятницу на юго-западном острове Суваносэ в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

В радиусе 1 км от кратера был зафиксирован выброс вулканических пород. Сейсмологи предупреждают о вероятности продолжения вулканической активности на острове. В связи с этим в районе объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, при этом их деревня находится в 4 км от вулкана.

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