В Японии подтверждена гибель 14 человек с затонувшего круизного судна

По меньшей мере 14 человек с круизного судна KAZU 1, которое на минувших выходных затонуло у берегов острова Хоккайдо на севере Японии, погибли.

По меньшей мере 14 человек с круизного судна KAZU 1, которое на минувших выходных затонуло у берегов острова Хоккайдо на севере Японии, погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось об 11 подтвержденных жертвах крушения судна.

Кроме того, в пятницу сотрудники Береговой охраны Японии обнаружили судно KAZU 1 на морском дне. Оно находится на глубине порядка 100 м.

По данным агентства Kyodo, японская береговая охрана получила сообщение от российской стороны, которая заметила человека в спасательном жилете у западного берега острова Кунашир. Его не удалось спасти из-за плохих погодных условий.