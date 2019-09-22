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В Японии из-за тайфуна "Тапа" пострадали 19 человек

​В Японии из-за тайфуна "Тапа" пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 жителей префектуры Окинава пострадали в результате тайфуна "Тапа", который прошел в непосредственной близости от региона. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Японские авиакомпании были вынуждены отменить 302 запланированных рейса между Окинавой и островом Хонсю. Изменения в расписании коснулись и острова Кюсю, в район которого переместился тропический шторм.

Вызванный тайфуном сильный ветер повредил линии электропередачи на Окинаве. Без света там по-прежнему остаются около 1,8 тыс. домов. По прогнозам синоптиков, тропический шторм достигнет Кюсю к вечеру текущего дня. В некоторых префектурах там может выпасть до 300 мм осадков.

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