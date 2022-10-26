В Японии будут выплачивать пособия на рождение ребенка в размере $670

Правительство Японии приняло решение начать выплату беременным женщинам пособий на рождение ребенка в размере 100 тыс. иен (более $670).

Правительство Японии приняло решение начать выплату беременным женщинам пособий на рождение ребенка в размере 100 тыс. иен (более 670 долларов).

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Kyodo, эта мера будет включена в комплексную экономическую программу, которую кабинет опубликует в ближайшее время.

Правительство намерено предоставить местным органам власти право принимать решение о форме таких выплат - наличными или купонами на приобретение товаров и услуг для новорожденных.

Эта мера направлена на поощрение рождаемости, которая в Японии падает уже шесть лет подряд. Большинство молодых женщин и мужчин в стране после вступления в брак хотели бы иметь только одного ребенка или вообще не иметь детей, показали результаты исследования, опубликованные в сентябре Национальным институтом населения и социального обеспечения.