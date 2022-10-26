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В Японии будут выплачивать пособия на рождение ребенка в размере $670

В Японии будут выплачивать пособия на рождение ребенка в размере $670 Правительство Японии приняло решение начать выплату беременным женщинам пособий на рождение ребенка в размере 100 тыс. иен (более $670).
Другие страны
26 октября 2022 г. 08:31
В Японии будут выплачивать пособия на рождение ребенка в размере $670

Правительство Японии приняло решение начать выплату беременным женщинам пособий на рождение ребенка в размере 100 тыс. иен (более 670 долларов).

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Kyodo, эта мера будет включена в комплексную экономическую программу, которую кабинет опубликует в ближайшее время.

Правительство намерено предоставить местным органам власти право принимать решение о форме таких выплат - наличными или купонами на приобретение товаров и услуг для новорожденных.

Эта мера направлена на поощрение рождаемости, которая в Японии падает уже шесть лет подряд. Большинство молодых женщин и мужчин в стране после вступления в брак хотели бы иметь только одного ребенка или вообще не иметь детей, показали результаты исследования, опубликованные в сентябре Национальным институтом населения и социального обеспечения.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada yeni doğulan uşaq üçün 670 dollar müavinət veriləcək

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