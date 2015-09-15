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    ​В университете США неизвестный устроил стрельбу: погиб профессор

    Персонал и студенты – эвакуированы

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ На территории государственного университета Дельта в Кливленде штата Миссисипи произошла стрельба.

    Как передает Report, в результате инцидента скончался один человек.

    По предварительной информации, погибший является одним из профессоров университета. Кампус, где произошла стрельба, после инцидента был оцеплен правоохранителями. Персонал и студенты – эвакуированы.

    Жертву идентифицировали как Итана Шмидта, который работал в отделе истории. Полиция разыскивает нападавшего и объявила имя подозреваемого - это профессор географии в том же университете Шеннон Лэмб.

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