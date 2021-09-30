В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена в Украине в ближайшее время.

Обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена в Украине в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на брифинге сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения. Он пошел на согласование в центральные органы исполнительной власти", - сказал министр.

При этом он отметил, что речь идет не о принудительной вакцинации. "Не нужно подменять понятия принудительная и обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу, или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу", - отметил Ляшко.

По его словам, в приказе будет четко определен перечень профессий, для которых вакцинация будет обязательной.