В Украине сделали рекордное число прививок от коронавируса за сутки

Более 170 тысяч прививок от COVID-19 сделали в Украине за минувшие сутки, получили по две дозы и завершили иммунизацию 2 353 218 человек.

Более 170 тысяч прививок от COVID-19 сделали в Украине за минувшие сутки, получили по две дозы и завершили иммунизацию 2 353 218 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-служба Минздрава Украины.

"Новый рекорд прививок в сутки! 170 602 человека вакцинированы против COVID-19 6 августа 2021 года. С начала прививочной кампании привиты 4 055 092 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 353 218 человек", - говорится на странице Минздрава в Facebook.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы - 534 человека, летальных исходов – 20, выздоровели - 1393 человека.