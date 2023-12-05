В Туве в результате несчастного случая на шахте погиб один человек

Один человек погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии из-за несчастного случая, произошедшего на шахте горно-обогатительного комбината "Кызыл-Таштыгский".

Один человек погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии из-за несчастного случая, произошедшего на шахте горно-обогатительного комбината "Кызыл-Таштыгский".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прокуратура Республики Тыва организовала проверку.

"Прокуратурой республики организована проверка по факту несчастного случая в горно-обогатительном комбинате "Кызыл-Таштыгский" ООО "Лунсин". Предварительно установлено, что 5 декабря 2023 года в 12:20 в пункт полиции с. Тоора-Хем поступило сообщение о произошедшем несчастном случае на шахте в ООО "Лунсин". В результате несчастного случая погиб один гражданин КНР, второй доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Также будет дана оценка соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности", - пояснили в ведомстве.

Горно-обогатительный комбинат "Кызыл-Таштыгский" принадлежит китайскому предприятию "Лунсин". Комбинат перерабатывает полиметаллическую руду.