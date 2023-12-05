О нас

В Туве в результате несчастного случая на шахте погиб один человек

В Туве в результате несчастного случая на шахте погиб один человек Один человек погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии из-за несчастного случая, произошедшего на шахте горно-обогатительного комбината "Кызыл-Таштыгский".
Другие страны
5 декабря 2023 г. 15:51
В Туве в результате несчастного случая на шахте погиб один человек

Один человек погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии из-за несчастного случая, произошедшего на шахте горно-обогатительного комбината "Кызыл-Таштыгский".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прокуратура Республики Тыва организовала проверку.

"Прокуратурой республики организована проверка по факту несчастного случая в горно-обогатительном комбинате "Кызыл-Таштыгский" ООО "Лунсин". Предварительно установлено, что 5 декабря 2023 года в 12:20 в пункт полиции с. Тоора-Хем поступило сообщение о произошедшем несчастном случае на шахте в ООО "Лунсин". В результате несчастного случая погиб один гражданин КНР, второй доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Также будет дана оценка соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности", - пояснили в ведомстве.

Горно-обогатительный комбинат "Кызыл-Таштыгский" принадлежит китайскому предприятию "Лунсин". Комбинат перерабатывает полиметаллическую руду.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi