В Тунисе при крушении судна утонули 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса.

По меньшей мере 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное представительство Красного Креста.

По его данным, находившиеся на борту мигранты пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию из Ливии. Отмечается, что все погибшие - граждане Бангладеш. При этом береговой охране удалось спасти 380 человек.

Как отмечает агентство, судно направлялось из ливийского портового города Зуара (северо-запад страны). На его борту находились мигранты из Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеш.