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В Тунисе при крушении судна утонули 17 человек

В Тунисе при крушении судна утонули 17 человек По меньшей мере 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса.
Другие страны
22 июля 2021 г. 04:46
В Тунисе при крушении судна утонули 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное представительство Красного Креста.

По его данным, находившиеся на борту мигранты пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию из Ливии. Отмечается, что все погибшие - граждане Бангладеш. При этом береговой охране удалось спасти 380 человек.

Как отмечает агентство, судно направлялось из ливийского портового города Зуара (северо-запад страны). На его борту находились мигранты из Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеш.

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