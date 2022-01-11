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В Танзании в ДТП погибли 14 человек

В Танзании в ДТП погибли 14 человек По меньшей мере 14 человек, включая шестерых журналистов, погибли во вторник на севере Танзании в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.
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11 января 2022 г. 17:04
В Танзании в ДТП погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек, включая шестерых журналистов, погибли во вторник на севере Танзании в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам главы отделения полиции округа Бусеге Габриэля Закариа, журналисты совершали ознакомительную поездку по области Симийю, когда их машина столкнулась с микроавтобусом. На месте погибли 11 человек, еще трое умерли в больнице.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств случившегося. На месте ДТП работает бригада специалистов.

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Версия на английском языке 14 killed in road accident in Tanzania

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