В Танзании в ДТП погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек, включая шестерых журналистов, погибли во вторник на севере Танзании в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

По меньшей мере 14 человек, включая шестерых журналистов, погибли во вторник на севере Танзании в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам главы отделения полиции округа Бусеге Габриэля Закариа, журналисты совершали ознакомительную поездку по области Симийю, когда их машина столкнулась с микроавтобусом. На месте погибли 11 человек, еще трое умерли в больнице.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств случившегося. На месте ДТП работает бригада специалистов.