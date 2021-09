В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты

США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в Twitter американского военно-морского флота.

"Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", - отмечается в сообщении.

Испытания подчеркивают готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания в 21 веке.