В США задержан мужчина, планировавший теракт на Рождество в Сан-Франциско

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники ФБР США задержали мужчину, который, по данным властей, планировал осуществить террористический акт в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) на Рождество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 22 декабря местный филиал телеканала АВС.

По сведениям его источников, речь идет о жителе города Модесто (штат Калифорния) Эверитте Аароне Джеймсоне. Совершить теракт он якобы собирался на пирсе в северной части города. В этом квартале, популярном у туристов, много магазинов и различных увеселительных заведений.

Как отмечается в документах суда, с которыми ознакомились журналисты, Джеймсон "бывал там раньше и знал, что там очень людно". Официальных заявлений в связи с этими сообщениями пока не поступало.