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В США снесли Trump Plaza

В США снесли Trump Plaza Бывшая гостиница с казино Trump Plaza снесена в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, с помощью контролируемого взрыва.
Другие страны
17 февраля 2021 г. 21:25
В США снесли Trump Plaza

Бывшая гостиница с казино Trump Plaza снесена в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, с помощью контролируемого взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает New York Times.

По данным издания, для сноса было использовано около трех тысяч динамитных шашек.

В декабре 2020 года власти Атлантик-Сити выставили на аукцион право на снос Trump Plaza.

Отель и казино Trump Plaza в Атлантик-Сити обанкротились и закрылись в 2014 году. Снос изначально был запланирован на 31 декабря 2020 года, однако впоследствии его отложили до начала февраля 2021 года.

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