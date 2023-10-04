В США при стрельбе в университете пострадали четыре человека

По меньше мере четыре человека пострадали в результате стрельбы в одном из корпусов Государственного университета Моргана в городе Балтимор (штат Мэриленд).

По меньше мере четыре человека пострадали в результате стрельбы в одном из корпусов Государственного университета Моргана в городе Балтимор (штат Мэриленд).

Как передает Report, об этом сообщила газета The Baltimore Banner.

Отмечается, что сейчас стрельба продолжается. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

Полицейские прибыли на место происшествия. Федеральное бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ направило своих представителей для помощи правоохранительным органам.