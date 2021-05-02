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В США при стрельбе в казино пострадали семь человек

В США при стрельбе в казино пострадали семь человек Как минимум семь человек получили ранения в результате стрельбы в казино "Онейда", расположенном к юго-западу от города Грин-Бей (штат Висконсин)
Другие страны
2 мая 2021 г. 06:22
В США при стрельбе в казино пострадали семь человек

Минимум семь человек получили ранения в результате стрельбы в казино "Онейда", расположенном к юго-западу от города Грин-Бей (штат Висконсин).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал СBS.

По его сведениям, подозреваемый задержан, правоохранители проводят осмотр здания. К месту происшествия прибыли десятки автомобилей полиции. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.

"Все заведения казино "Онейда" будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Мы опубликуем информацию по мере ее поступления", - говорится на странице казино в Twitter.

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