В США при стрельбе в казино пострадали семь человек

Как минимум семь человек получили ранения в результате стрельбы в казино "Онейда", расположенном к юго-западу от города Грин-Бей (штат Висконсин)

Минимум семь человек получили ранения в результате стрельбы в казино "Онейда", расположенном к юго-западу от города Грин-Бей (штат Висконсин).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал СBS .

По его сведениям, подозреваемый задержан, правоохранители проводят осмотр здания. К месту происшествия прибыли десятки автомобилей полиции. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.

"Все заведения казино "Онейда" будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Мы опубликуем информацию по мере ее поступления", - говорится на странице казино в Twitter.