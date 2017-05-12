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    В США полиция арестовала более 1300 членов криминальных банд

    Более 900 арестованных - граждане США© Courtesy İmage

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) за последние шесть недель арестовала 1378 человек в ходе масштабной операции против криминальных банд.

    Как передает Report, об этом сообщает BBC.

    По информации ведомства, 1095 человек признаны участниками преступных группировок, еще 238 человек были арестованы по различным уголовным и административным делам.

    Более 900 арестованных - граждане США.

    Полицейские также изъяли 238 единиц оружия и почти 270 кг наркотиков на сумму почти в полмиллиона долларов.

    По предварительным данным, арестованные были участниками нескольких банд из Лос-Анджелеса, а также из Сальвадора и Мексики.

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