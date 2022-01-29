В США отменили почти 5 тыс. авиарейсов из-за снегопада

Около 5 тыс. авиарейсов отменили на Восточном побережье США из-за приближающегося циклона.

Около 5 тыс. авиарейсов отменили на Восточном побережье США из-за приближающегося циклона.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ближайшие сутки в этом регионе ожидаются обильные снегопады, а высота снежных покровов может достигать 45 см.

Согласно данным портала flightaware.com, накануне отменили свыше 1,4 тыс. внутренних и международных рейсов, направляющихся в или из США. Сегодня, 29 января, более 3,3 тыс. рейсов. Не исключено, что число отмененных рейсов может увеличиться. Большинство отмененных рейсов приходятся на аэропорты Нью-Йорка, Бостона (штат Массачусетс), Вашингтона, Атланты (Джорджия), Шарлотты (Северная Каролина).

Непогода в США сохраняется на протяжении трех недель. В начале месяца из-за снегопада в Вашингтоне, а также в соседних штатах Мэриленд и Виргиния произошли массовые отключения энергоснабжения. Кроме того, из-за снежного шторма погибли пять человек.