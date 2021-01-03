В США назвали свою версию происхождения коронавируса

Утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной версией происхождения коронавируса.

Утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной версией происхождения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, такое мнение выразил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.

По словам Поттингера, подобную теорию возникновения эпидемии на данный момент можно считать самой достоверной. "Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", - заявил чиновник в ходе Zoom-конференции, в которой приняли участие парламентарии из разных стран.

Как отметил замсоветника, вирус мог "ускользнуть" из лаборатории в результате аварии. При этом никаких доказательств своей версии он не привел.

Ранее глава МИД Китая Ван И представил версию Пекина о происхождении коронавируса. По его словам, согласно большинству исследований, пандемия новой инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

COVID-19 был впервые зафиксирован в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.