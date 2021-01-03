О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США назвали свою версию происхождения коронавируса

В США назвали свою версию происхождения коронавируса Утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной версией происхождения коронавируса.
Другие страны
3 января 2021 г. 23:50
В США назвали свою версию происхождения коронавируса

Утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной версией происхождения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, такое мнение выразил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.

По словам Поттингера, подобную теорию возникновения эпидемии на данный момент можно считать самой достоверной. "Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", - заявил чиновник в ходе Zoom-конференции, в которой приняли участие парламентарии из разных стран.

Как отметил замсоветника, вирус мог "ускользнуть" из лаборатории в результате аварии. При этом никаких доказательств своей версии он не привел.

Ранее глава МИД Китая Ван И представил версию Пекина о происхождении коронавируса. По его словам, согласно большинству исследований, пандемия новой инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

COVID-19 был впервые зафиксирован в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi