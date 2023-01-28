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В США начались акции протестов после убийства полицейскими афроамериканца

В США начались акции протестов после убийства полицейскими афроамериканца В американском городе Мемфис (штат Теннесси) пятеро полицейских задержали и избили 29-летнего афроамериканца Тайра Николса. Позже он скончался госпитале. Всем офицерам предъявлено обвинение в убийстве. В связи с этим во многих городах страны начались прот
Другие страны
28 января 2023 г. 10:21
В США начались акции протестов после убийства полицейскими афроамериканца

В американском городе Мемфис (штат Теннесси) пятеро полицейских задержали и избили 29-летнего афроамериканца Тайра Николса. Позже он скончался госпитале. Всем офицерам предъявлено обвинение в убийстве. В связи с этим во многих городах страны начались протесты.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, убийство произошло еще в начале января, однако кадры с избиением были опубликованы в сети накануне.

Николса задержали за неосторожное вождение. На видео видно, как сотрудники полиции избивают мужчину дубинками, руками и ногами, бьют по голове и лицу. Сообщается, что все полицейские - темнокожие.

Задержанный был доставлен в госпиталь и скончался спустя три дня после задержания. Причиной смерти стало обширное кровоизлияние.

Власти Мемфиса опасались, что выложенные в сеть кадры могут спровоцировать общественные волнения. Мемфис - город с населением 628 тыс. человек, где почти две трети жителей - афроамериканцы.

Опасения оправдались, тысячи человек по всей стране вышли на протесты против полицейского насилия. Новые акции готовятся в Мемфисе и еще нескольких крупных городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк.

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