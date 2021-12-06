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В США мужчина сжег свой дом, пытаясь избавиться от змей

В США мужчина сжег свой дом, пытаясь избавиться от змей Мужчина из американского штата Мэриленд дотла сжег свой дом, когда пытался избавиться от змей.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 07:11
В США мужчина сжег свой дом, пытаясь избавиться от змей

Мужчина из американского штата Мэриленд дотла сжег свой дом, когда пытался избавиться от змей.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что возгорание началось в подвале: мужчина разложил там тлевший уголь, но положил его слишком близко к легковоспламеняющимся материалам. В результате начался пожар, который уничтожил все строение.

Ущерб оценивается в 1 млн долларов США. О состоянии змей ничего не известно.

Специалисты отмечают, что с наступлением холодов змеи ищут места для укрытия и могут забраться в дом, если найдут щели.

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