В США из-за урагана "Дориан" погибло пять человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщает CNN: в США из-за урагана "Дориан" погибло пять человек.

Пять человек погибло в США из-за урагана "Дориан", который находится сейчас недалеко от побережья штата Северная Каролина. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям телеканала, по различным причинам, вызванным приближением урагана, во Флориде погибло три человека, и двое - в Северной Каролине. CNN констатирует, что в данном случае речь не идёт о непосредственных жертвах урагана - так, в Северной Каролине у мужчины произошёл сердечный приступ, когда он пытался достать из воды лодку, чтобы её не повредило во время бури.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится сейчас примерно в 60 км к юго-востоку от американского прибрежного города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 44 м/с. Согласно прогнозам, "Дориан" будет находиться у побережья Северной Каролины и в пятницу. В последующие несколько дней он, вероятно, начнет ослабевать.