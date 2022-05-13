В Швеции обнаружили вариант "омикрон"-штамма BA.4

Вариант "омикрон"-штамма BA.4 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен в Швеции.

Вариант "омикрон"-штамма BA.4 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен в Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает управление здравоохранения.

"Поскольку BA.4 уже был выявлен в нескольких странах Европы, ожидалось, что мы найдем его и в Швеции. Как и в случае с другими вариантами SARS-CoV-2, благодаря нашему мониторингу мы сможем следить за тем, как BA.4 распространяется в стране", - пояснила в пресс-релизе представитель ведомства Сара Бюфорс.

BA.4 в настоящее время является доминирующим в Южной Африке. При этом в Швеции сейчас доминирует вариант BA.2.

За последнюю неделю в среднем сообщалось о 10,4 новых смертельных исходах от COVID-19 в сутки, за семь дней до этого соответствующий показатель был 7,4. Согласно последним данным, доля тех, кто получил одну прививку от COVID-19, составляет 87%, две - 85% и три - 62%.