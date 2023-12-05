В России скончался поэт Анатолий Горохов, его песни звучали в исполнении Муслима Магомаева

Советский певец, поэт-песенник и радиоведущий Анатолий Горохов скончался на 86-м году жизни.

Советский певец, поэт-песенник и радиоведущий Анатолий Горохов скончался на 86-м году жизни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Анатолий Горохов являлся автором таких популярных композиций, как "Наша служба и опасна, и трудна" из сериала "Следствие ведут знатоки" и "Королева красоты". Поэт известен по исполнению песен в кино и мультфильмах, в частности "Мама", "Мэри Поппинс, до свидания", "Катерок" и "Бременские музыканты".

Артист также работал редактором на Всесоюзном радио и вел музыкальные программы "До-ре-ми-фа-соль" и "После полуночи", имевшие широкий успех.

Анатолий Горохов сотрудничал с композиторами Виктором Купревичем и Юрием Стржелинским, а также со всемирно известным азербайджанским оперным и эстрадным певцом Муслимом Магомаевым, с которым его связывала тесная дружба.

Именно благодаря этой дружбе на свет появились такие золотые хиты "Королева красоты", "Рапсодия любви", "Шахерезада", "Белла чао", "Будь со мной". В эстрадный репертуар Муслима Магомаева вошли многие известные песни на слова А.Горохова. Он также стал автором строк первого произведения Муслима Магомаева в качестве композитора – песни "Соловьиный час".