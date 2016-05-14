В результате взрыва в Сирии погибли шесть человек

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ В результате взрыва заминированного автомобиля в Сирии погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Еще 15 человек получили ранения.

«К настоящему времени известно о шести погибших, еще пятнадцать человек получили ранения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в городе Камышли на северо-востоке Сирии произошел теракт. Заминированный автомобиль взорвался на границе с Турцией.