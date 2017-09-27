В результате аварии во время учений в Израиле погибли двое военнослужащих

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Во время учений на Голанских высотах в результате аварии с участием бронетехники погибли двое израильских военнослужащих, еще четверо получили ранения, сообщает Report cо ссылкой на израильские СМИ.

Двое из них в тяжелом состоянии. Они были доставлены в больницу "Зив" в Цфате. Для эвакуации одного из них был задействован вертолет.

Командующий сухопутными войсками Армии обороны Израиля генерал-майор Коби Барак назначил комиссию во главе с бригадным генералом Мордехаем Кахане для расследования обстоятельств инцидента. Армейские учения приостановлены до начала следующей недели.