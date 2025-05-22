В районе жилого квартала в Калифорнии упал небольшой самолет

Небольшой самолет упал в районе жилого квартала в городе Сан-Диего (штат Калифорния), повредив несколько домов.

Небольшой самолет упал в районе жилого квартала в городе Сан-Диего (штат Калифорния), повредив несколько домов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Associated Press.

В результате крушения самолета Cessna 550 в четверг утром загорелись порядка 15 домов в районе Мерфи Каньон на севере Сан-Диего.

"На месте происшествия разлилось авиационное топливо. Наша основная цель - проверить все дома и вывести людей", - приводит агентство слова представителя местных пожарных Дэна Эдди, который отметил, что самолет "протаранил несколько домов".

Отмечается, что в момент происшествия в Сан-Диего был очень густой туман.

Информации о пострадавших пока не приводится, также пока неясно, сколько людей было на борту разбившегося самолета. Модель потерпевшего крушение воздушного судна способна перевозить до восьми человек, указывает агентство.