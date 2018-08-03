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    В работе Facebook в ряде стран произошел сбой

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сбой произошел около 20:00 по бакинскому времени. 

    О проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из России, США, Аргентины, Италии, Филиппин, Великобритании, Венгрии, Индии, Украины и других. Больше всего жалоб приходится на полный сбой работы сайта (43%), проблему с входом в свой аккаунт (32%), проблемы с загрузкой изображений (24%).

    Некоторые пользователи из России также жалуются на сбой в Instagram.

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