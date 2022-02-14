В Польше выявили два новых варианта "омикрона"

Два новых варианта штамма коронавируса "омикрон" выявили в Польше.

Два новых варианта штамма коронавируса "омикрон" выявили в Польше.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио.

По его словам, Минздрав пока не знает, как эти субварианты "будут вести себя и какое течение болезни они дадут".

Краска считает, что COVID уже не уйдет из жизни людей, поэтому определенные привычки и правила личной гигиены, такие как соблюдение дистанции, дезинфекция, ношение маски, должны остаться. "Может быть, не навсегда, но, конечно, на более длительный срок", — уточнил он.