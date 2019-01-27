В Перу 15 человек погибли при обрушении стены в отеле - ФОТО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли и 29 пострадали при обрушении стены отеля, расположенного в перуанской провинции Абанкай.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в сообщении Института гражданской обороны страны, опубликованном в Twitter.

По данным радиостанции RPP, инцидент произошел в субботу в отеле «Альамбра» в момент празднования свадьбы. Все пострадавшие – гости, приехавшие на бракосочетание.

В общей сложности в помещении, где проходил праздник, находились около 100 человек. Однако только половина из них оказалась поблизости от обрушившейся стены. Согласно предварительной информации, причиной обрушения могли стать сильные дожди, которые наблюдались в регионе в последние дни.

Ранее десять человек погибли в Перу в результате падения автобуса в реку.