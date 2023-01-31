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В Париже около 500 тыс. человек протестуют против пенсионной реформы

В Париже около 500 тыс. человек протестуют против пенсионной реформы Сотни тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство планируемой пенсионной реформой в стране.
Другие страны
31 января 2023 г. 20:41
В Париже около 500 тыс. человек протестуют против пенсионной реформы

Сотни тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство планируемой пенсионной реформой в стране.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

По оценкам CGT, число демонстрантов достигает 500 тыс. человек. Это на 100 тыс. больше, чем 19 января, когда прошли первые массовые акции протестов против этой реформы.

По информации французских СМИ, демонстрации проходят в основном мирно. Тем не менее сообщается об отдельных случаях столкновений протестующих со стражами порядка.

К настоящему моменту, по данным телеканала BFMTV, во время акций в Париже задержаны шесть человек.

Многотысячные демонстрации проходят и в других крупных городах Франции. Согласно профсоюзам, в Нанте на улицы вышли 65 тыс. человек, в Лионе - более 45 тыс. человек, в Бордо - около 70 тыс.

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Версия на английском языке Over 500,000 protesters take to streets to oppose Macron's pension reforms

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