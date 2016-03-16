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    ​В Пакистане при взрыве автобуса погибли не менее 15 человек

    Также сообщается о десятках пострадавших

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 правительственных служащих погибли в результате взрыва автобуса на северо-западе Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

    По данным местных СМИ, инцидент произошел в среду утром, когда автобус двигался из города Мардан в административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва Пешавар. Также сообщается о десятках пострадавших.

    Как сообщает издание Dawn, взрывное устройство было установлено внутри автобуса.

    Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация, действующая в регионе.

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