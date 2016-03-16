​В Пакистане при взрыве автобуса погибли не менее 15 человек

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 правительственных служащих погибли в результате взрыва автобуса на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в среду утром, когда автобус двигался из города Мардан в административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва Пешавар. Также сообщается о десятках пострадавших.

Как сообщает издание Dawn, взрывное устройство было установлено внутри автобуса.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация, действующая в регионе.