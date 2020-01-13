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В Пакистане не менее 14 человек погибли из-за ливней и снегопадов

​В Пакистане не менее 14 человек погибли из-за ливней и снегопадов

По меньшей мере 14 человек погибли в результате обильных снегопадов и проливных дождей в различных районах провинции Белуджистан на западе Пакистана. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет газета Dawn.

Согласно этой информации, в отдельных районах Белуджистана объемы выпавших за последние дни осадков побили рекорды 20-летней давности. В международном аэропорту города Кветты из-за непогоды были отменены вылеты нескольких рейсов, в том числе в Саудовскую Аравию. Ожидается, что снегопад и ливни продолжат идти здесь еще как минимум несколько дней.

По всей провинции нарушено транспортное движение, поезда отправляются и прибывают сюда со значительной задержкой. Сообщается, что автостраду Кхозак-Пасс, связывающую соседние Пакистан и Афганистан, завалило снегом, что привело к образованию автомобильных пробок по обе стороны границы длиной в несколько километров.

Власти отмечают, что число погибших - предварительное, и заявляют о намерении провести эвакуацию жителей пострадавших районов.

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