В Пакистане арестована девушка с обложки National Geographic

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Беженка из Афганистана, получившая известность благодаря своему фотопортрету на обложке журнала National Geographic, арестована властями Пакистана за использование поддельных документов, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Шарбат Гула была арестована во вторник у себя дома в Пакистане, где, как подозревают власти, она проживала незаконно после того, как бежала из Афганистана. У нее были изъяты афганский и пакистанский документы, удостоверяющие личность.

Как отмечает агентство AFP со ссылкой на представителей пакистанских властей, женщине грозит до 14 лет тюремного заключения.

Гула получила мировую известность после того, как ее фотография была опубликована в 1985 году на обложке журнала National Geographic. Фотография "афганской девочки" была сделана журналистом Стивом Маккарри в лагере беженцев в Афганистане.