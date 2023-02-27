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В ООН заявили о необходимости $4,3 млрд для оказания помощи Йемену

В ООН заявили о необходимости $4,3 млрд для оказания помощи Йемену Гуманитарные организации ожидают от мирового сообщества выделения суммы в 4,3 млрд долларов США на оказание в 2023 году помощи 17,3 млн йеменцев.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 09:10
В ООН заявили о необходимости $4,3 млрд для оказания помощи Йемену

Гуманитарные организации ожидают от мирового сообщества выделения суммы в 4,3 млрд долларов США на оказание в 2023 году помощи 17,3 млн йеменцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе ООН в связи с проведением в Женеве донорской конференции по Йемену.

Форум организован генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем совместно с правительствами Швейцарии и Швеции.

После многих лет войны в Йемене сохраняется чрезвычайная гуманитарная ситуация, отметили в ООН. Хотя шестимесячное перемирие в прошлом году принесло некоторое облегчение гражданским лицам, продолжающиеся страдания населения "приняли широкие масштабы, в основном из-за ухудшающегося положения в экономике и коллапса базовых услуг". "Агентствам по оказанию помощи в этом году требуется $4,3 млрд, чтобы помочь 17,3 млн человек по всей стране", - подчеркнули во всемирной организации, пояснив, что без устойчивой поддержки "жизни миллионов йеменцев будут висеть на волоске, а усилия по прекращению конфликта осложнятся".

"У международного сообщества есть силы и средства, чтобы положить конец этому кризису", - заявил в связи с проведением донорской конференции Гутерриш. Он призвал полностью профинансировать призыв о выделении средств для Йемена и таким образом "дать надежду народу" этой страны.

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Версия на английском языке UN appeals for $4.3B to help millions In war-torn Yemen

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