В ООН обеспокоены фактами преследований талибами сотрудниц Организации

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) обеспокоена случаями преследований афганских работниц ООН со стороны сотрудников службы безопасности контролирующего страну движения "Талибан".

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) обеспокоена случаями преследований афганских работниц ООН со стороны сотрудников службы безопасности контролирующего страну движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении организации.

"Де-факто власти начали притеснять афганских женщин-сотрудников ООН, в том числе сегодня произошел инцидент, когда три афганские женщины, работающие в Организации Объединенных Наций, были отобраны и временно задержаны для допроса вооруженными агентами службы безопасности де-факто властей", - говорится в заявлении.

Миссия ООН призвала к немедленному прекращению всех подобных актов запугивания и преследований в отношении ее афганских сотрудниц, подтвердить и обеспечить соблюдение четких гарантий охраны и безопасности всего персонала ООН, действующего в Афганистане, в порядке, соответствующем Обязательствам Афганистана по международному праву.