О нас

В ООН обеспокоены фактами преследований талибами сотрудниц Организации

В ООН обеспокоены фактами преследований талибами сотрудниц Организации Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) обеспокоена случаями преследований афганских работниц ООН со стороны сотрудников службы безопасности контролирующего страну движения "Талибан".
Другие страны
12 сентября 2022 г. 19:40
В ООН обеспокоены фактами преследований талибами сотрудниц Организации

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) обеспокоена случаями преследований афганских работниц ООН со стороны сотрудников службы безопасности контролирующего страну движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении организации.

"Де-факто власти начали притеснять афганских женщин-сотрудников ООН, в том числе сегодня произошел инцидент, когда три афганские женщины, работающие в Организации Объединенных Наций, были отобраны и временно задержаны для допроса вооруженными агентами службы безопасности де-факто властей", - говорится в заявлении.

Миссия ООН призвала к немедленному прекращению всех подобных актов запугивания и преследований в отношении ее афганских сотрудниц, подтвердить и обеспечить соблюдение четких гарантий охраны и безопасности всего персонала ООН, действующего в Афганистане, в порядке, соответствующем Обязательствам Афганистана по международному праву.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi