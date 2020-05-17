​В Нью-Йорке снизился уровень смертности от COVID-19

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 139.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. По его словам, днем ранее с коронавирусом были госпитализированы всего 374 человека. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день.

"Число потерянных жизней - 139", - сказал Куомо. Отметим, что за день до этого умерли 157 человек.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 26 марта.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за 24 часа в США зарегистрировали 24 996 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 050. Жертвами коронавируса за последние сутки стали 1 224 пациента, днем ранее сообщалось о 1 632 летальных исходах.

Всего в США за все время коронавирусом заразились 1 467 884 человек, скончались 88 754.