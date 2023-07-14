В Нигерии ввели режим ЧП

Специальный советник президента Нигерии Болы Тинубу Деле Алаке заявил, что глава государства ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за кризиса продовольственной безопасности.

Специальный советник президента Нигерии Болы Тинубу Деле Алаке заявил, что глава государства ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за кризиса продовольственной безопасности.

Как передает Report , об этом сообщила газета Vanguard.

"В соответствии с позицией администрации по обеспечению поддержкой самых уязвимых, президент объявил о немедленном вступлении в силу следующих положений: немедленно объявляется режим ЧП в сфере продовольственной безопасности", - сказал он.

20 июня президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу отстранил от занимаемых должностей чиновников аппарата безопасности страны. Тинубу освободил от занимаемых должностей всех руководителей и советников, начальника штаба армии, а также глав национальной полиции и таможни. Кроме того, он отстранил от службы главу Центрального банка. В день инаугурации новоизбранный лидер пообещал, что вопрос защиты населения от террористической угрозы станет приоритетным направлением.