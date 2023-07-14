О нас

В Нигерии ввели режим ЧП

В Нигерии ввели режим ЧП Специальный советник президента Нигерии Болы Тинубу Деле Алаке заявил, что глава государства ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за кризиса продовольственной безопасности.
Другие страны
14 июля 2023 г. 20:17
В Нигерии ввели режим ЧП

Специальный советник президента Нигерии Болы Тинубу Деле Алаке заявил, что глава государства ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за кризиса продовольственной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила газета Vanguard.

"В соответствии с позицией администрации по обеспечению поддержкой самых уязвимых, президент объявил о немедленном вступлении в силу следующих положений: немедленно объявляется режим ЧП в сфере продовольственной безопасности", - сказал он.

20 июня президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу отстранил от занимаемых должностей чиновников аппарата безопасности страны. Тинубу освободил от занимаемых должностей всех руководителей и советников, начальника штаба армии, а также глав национальной полиции и таможни. Кроме того, он отстранил от службы главу Центрального банка. В день инаугурации новоизбранный лидер пообещал, что вопрос защиты населения от террористической угрозы станет приоритетным направлением.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nigeria declares state of emergency as food prices surge
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada fövqəladə vəziyyət elan edilib

Самое важное

Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
14 июля 2023 г. 20:27
Участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
ФотоУчастники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
14 июля 2023 г. 19:53
За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
14 июля 2023 г. 17:15
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
14 июля 2023 г. 15:15
Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
14 июля 2023 г. 10:57
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
13 июля 2023 г. 16:49
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
13 июля 2023 г. 16:44
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
13 июля 2023 г. 12:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
13 июля 2023 г. 12:42
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
13 июля 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi