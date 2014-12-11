​В Нигерии в результате терактов погибли 7 человек, 30 человек ранено

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В городе Кано на севере Нигерии в результате двух взрывов на рынке погибли по меньшей мере семь человек, более 30 ранены.

Как передает Report, рынок текстиля в Кано пользуется популярностью не только в Нигерии, но и в соседних странах, поэтому на нем всегда очень много посетителей.

Нигерийские власти опасаются, что число жертв будет расти.

В прошлом месяце в результате нападения на мечеть боевиков "Боко Харам" в Кано погибли более 100 человек.