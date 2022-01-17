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В NASA сообщили о нехватке астронавтов

В NASA сообщили о нехватке астронавтов Число астронавтов NASA снизилось со 150 до 44. Такое сокращение специалистов отмечается с 2000 года.
Другие страны
17 января 2022 г. 06:18
В NASA сообщили о нехватке астронавтов

Число астронавтов NASA снизилось со 150 до 44. Такое сокращение специалистов отмечается с 2000 года.

Как передает Report, об этом сообщило издание Futurism со ссылкой на данные доклада офиса организации.

Нынешняя ситуация вызывает беспокойство в США, так как NASA ранее заявляло об амбициозных планах по полетным программам.

В документе говорится, что в ближайшие годы количество астронавтов не увеличится. Большая часть специалистов достигла пенсионного возраста, а набрать новых сотрудников агентство еще не успело.

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