В Молдове началось голосование на выборах президента

Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Молдове.

Второй тур президентских выборов стартовал в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование началось в 07:00 по местному времени (09:00 - бакинское время).

На территории республики открылись 2 004 избирательных участка, еще 139 пунктов для голосования будут работать в 26 других странах.

Центральная избирательная комиссия Молдовы аккредитовала более 2,6 тыс. наблюдателей, среди которых представители СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и других государств. К обеспечению порядка привлечены свыше 6 тыс. сотрудников полиции, которым предписано находиться за пределами участков. Волеизъявление проходит на фоне напряженной эпидемической ситуации. Для избирателей власти приобрели защитные маски, которые будут бесплатно выдаваться на участках. Все пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами, на входе производится замер температуры.