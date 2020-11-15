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В Молдове началось голосование на выборах президента

В Молдове началось голосование на выборах президента Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Молдове.
Другие страны
15 ноября 2020 г. 09:26
В Молдове началось голосование на выборах президента
Майя Санду и Игорь Додон

Второй тур президентских выборов стартовал в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование началось в 07:00 по местному времени (09:00 - бакинское время).

На территории республики открылись 2 004 избирательных участка, еще 139 пунктов для голосования будут работать в 26 других странах.

Центральная избирательная комиссия Молдовы аккредитовала более 2,6 тыс. наблюдателей, среди которых представители СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и других государств. К обеспечению порядка привлечены свыше 6 тыс. сотрудников полиции, которым предписано находиться за пределами участков. Волеизъявление проходит на фоне напряженной эпидемической ситуации. Для избирателей власти приобрели защитные маски, которые будут бесплатно выдаваться на участках. Все пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами, на входе производится замер температуры.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Moldovada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək

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