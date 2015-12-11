 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Марокко обезврежена террористическая ячейка, готовившая теракт

    Все арестованные члены ячейки являются приверженцами ИГ

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Службы безопасности Марокко обезвредили террористическую ячейку, в которую входили девять человек, планировавших теракт, нацеленный на то, чтобы подорвать стабильность в королевстве и посеять страх среди населения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике министерства внутренних дел Марокко.

    Операция была осуществлена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Марокко в рамках превентивных усилий государства по противодействию террористическим угрозам.

    Как установило следствие, все арестованные члены ячейки являются приверженцами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi