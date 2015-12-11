В Марокко обезврежена террористическая ячейка, готовившая теракт

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Службы безопасности Марокко обезвредили террористическую ячейку, в которую входили девять человек, планировавших теракт, нацеленный на то, чтобы подорвать стабильность в королевстве и посеять страх среди населения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике министерства внутренних дел Марокко.

Операция была осуществлена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Марокко в рамках превентивных усилий государства по противодействию террористическим угрозам.

Как установило следствие, все арестованные члены ячейки являются приверженцами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).