В Ливане произошло столкновение между членами ХАМАС и ФАТХ, есть погибшие

По меньшей мере четверо членов палестинского движения ХАМАС были убиты в результате вооруженного нападения, которое произошло во время церемонии похорон в лагере палестинских беженцев "Бурдж-эш-Шималина" на юге Ливана.

По меньшей мере четверо членов палестинского движения ХАМАС были убиты в результате вооруженного нападения, которое произошло во время церемонии похорон в лагере палестинских беженцев "Бурдж-эш-Шималина" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ХАМАС обвинили в организации атаки палестинское движение ФАТХ.

Согласно заявлению, нападение было совершено во время похорон члена ХАМАС Хамзы Ибрагима Шахина.

Сообщается, что по участникам был открыт беспорядочный огонь из штаб-квартиры ФАТХ, когда они проходили мимо здания.

Движение ФАТХ и ливанские власти пока никак не прокомментировали обвинения ХАМАС.