О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ливане произошло столкновение между членами ХАМАС и ФАТХ, есть погибшие

В Ливане произошло столкновение между членами ХАМАС и ФАТХ, есть погибшие По меньшей мере четверо членов палестинского движения ХАМАС были убиты в результате вооруженного нападения, которое произошло во время церемонии похорон в лагере палестинских беженцев "Бурдж-эш-Шималина" на юге Ливана.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 07:20
В Ливане произошло столкновение между членами ХАМАС и ФАТХ, есть погибшие

По меньшей мере четверо членов палестинского движения ХАМАС были убиты в результате вооруженного нападения, которое произошло во время церемонии похорон в лагере палестинских беженцев "Бурдж-эш-Шималина" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ХАМАС обвинили в организации атаки палестинское движение ФАТХ.

Согласно заявлению, нападение было совершено во время похорон члена ХАМАС Хамзы Ибрагима Шахина.

Сообщается, что по участникам был открыт беспорядочный огонь из штаб-квартиры ФАТХ, когда они проходили мимо здания.

Движение ФАТХ и ливанские власти пока никак не прокомментировали обвинения ХАМАС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Livanda HƏMAS və FƏTH üzvləri arasında qarşıdurmada bir neçə nəfər həlak olub

Другие новости из категории

Жертвами кораблекрушения на юге Китая стали девять человек
Жертвами кораблекрушения на юге Китая стали девять человек
13 декабря 2021 г. 07:56
Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине
13 декабря 2021 г. 06:54
Премьер-министр Израиля прибыл в ОАЭ с первым официальным визитом
ВидеоПремьер-министр Израиля прибыл в ОАЭ с первым официальным визитом
13 декабря 2021 г. 06:27
Стрельба в Канаде, есть пострадавший
Стрельба в Канаде, есть пострадавший
13 декабря 2021 г. 03:39
Президент ЮАР заразился коронавирусом
Президент ЮАР заразился коронавирусом
13 декабря 2021 г. 02:12
В Бразилии из-за ливней погибли 7 человек, тысячи людей остались без крова
В Бразилии из-за ливней погибли 7 человек, тысячи людей остались без крова
13 декабря 2021 г. 00:25
Нигерия запретит доступ на свою территорию гражданам четырех стран
Нигерия запретит доступ на свою территорию гражданам четырех стран
12 декабря 2021 г. 22:23
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах
12 декабря 2021 г. 21:29
США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО
США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО
12 декабря 2021 г. 21:13
ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса менее опасный, чем дельта
ВОЗ: "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасный, чем "дельта"
12 декабря 2021 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi