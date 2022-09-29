В Конго разбился вертолет Ми-17, есть погибшие

Более 10 угандийских солдат погибли во время крушения взлетавшего военного вертолета Ми-17 российского производства.

Более 10 угандийских солдат погибли во время крушения взлетавшего военного вертолета Ми-17 российского производства.

Как передает Report, об этом сообщили зарубежные СМИ.

Катастрофа произошла в восточной части Демократической республики Конго (ДРК), где проходит совместная операция ДРК и Уганды "Шуджаа" по борьбе с повстанцами Союзных демократических сил.

Бригадный генерал угандийской армии Феликс Кулайджие подтвердил потерю вертолета, однако отметил, что не знает о причинах происшествия.

Для расследования крушения по поручению президента Уганды Йовери Мусевени создана комиссия, которую возглавил заместитель командующего Народными военно-воздушными силами Уганды (UPDAF) генерал-майор Чарльз Окиди.