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В Конго разбился вертолет Ми-17, есть погибшие

В Конго разбился вертолет Ми-17, есть погибшие Более 10 угандийских солдат погибли во время крушения взлетавшего военного вертолета Ми-17 российского производства.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 11:42
В Конго разбился вертолет Ми-17, есть погибшие

Более 10 угандийских солдат погибли во время крушения взлетавшего военного вертолета Ми-17 российского производства.

Как передает Report, об этом сообщили зарубежные СМИ.

Катастрофа произошла в восточной части Демократической республики Конго (ДРК), где проходит совместная операция ДРК и Уганды "Шуджаа" по борьбе с повстанцами Союзных демократических сил.

Бригадный генерал угандийской армии Феликс Кулайджие подтвердил потерю вертолета, однако отметил, что не знает о причинах происшествия.

Для расследования крушения по поручению президента Уганды Йовери Мусевени создана комиссия, которую возглавил заместитель командующего Народными военно-воздушными силами Уганды (UPDAF) генерал-майор Чарльз Окиди.

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Версия на азербайджанском языке Konqoda helikopter qəzaya uğrayıb, 10-dan çox uqandalı əsgər həlak olub

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