В КНР заявили о разжигании США конфликтов в АТР с целью сдерживания Китая

США для сдерживания Китая разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые ставят под угрозу мир и стабильность.

США для сдерживания Китая разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые ставят под угрозу мир и стабильность.

Как передает Report, об этом в интервью газете Bangkok post заявил посол КНР в Таиланде Хань Чжицян.

"Для сдерживания Китая они даже провоцируют конфликты в нашем регионе, которые ставят под угрозу мир и стабильность. Они используют свои преимущества в международной экономической системе для развязывания торговых войн и установления технологических блокад, которые нарушают глобальные промышленные цепочки поставок и наносят ущерб мировой экономике. Так называемая индо-тихоокеанская стратегия Соединенных Штатов на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая", - сказал он.

"Любая попытка лишить китайский народ его права на лучшую жизнь или ограничить развитие Китая не увенчается успехом. В конце концов они закончат тем, что выстрелят себе в ногу. Об этом свидетельствует значительный научно-технический прогресс, достигнутый Китаем за последние годы. Китай твердо убежден, что гегемония по принципу "победитель получает все" противоречат течению истории, прогрессу человеческого общества, стремлению людей к миру и развитию в этом регионе и во всем мире", - подчеркнул дипломат, отметив, что Пекин "готов сотрудничать со странами АТР, чтобы сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве" и вывести региональное сотрудничество на новый уровень.