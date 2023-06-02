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В КНДР раскритиковали генсека ООН за осуждения запуска ракеты-носителя со спутником

В КНДР раскритиковали генсека ООН за осуждения запуска ракеты-носителя со спутником КНДР выступает с решительной критикой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил проведенный на этой неделе запуск ракеты-носителя с первым северокорейским разведывательным спутником.
Другие страны
2 июня 2023 г. 08:59
В КНДР раскритиковали генсека ООН за осуждения запуска ракеты-носителя со спутником

КНДР выступает с решительной критикой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил проведенный на этой неделе запуск ракеты-носителя с первым северокорейским разведывательным спутником.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы отдела международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.

"Я решительно протестую против "заявления" генерального секретаря ООН, осуждающего запуск военного разведывательного спутника, и расцениваю его ненадлежащее обращение как крайне несправедливое, несоразмерное вмешательство во внутренние дела, нарушающее естественные суверенные права государства - члена ООН", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи слова представителя МИД.

В заявлении также отмечается, что КНДР имеет законное право на освоение космоса, а подобную риторику ООН в Пхеньяне считают "продуктом враждебной по отношению к КНДР политики США и их сторонников".

Кроме того, в МИД КНДР считают, что Гутерриш как генсек ООН должен уделять большее внимание другим международным проблемам, требующим срочного решения, а не "вмешиваться в дела государства", осуществляющего свои суверенные права.

Гутерриш ранее выступил с осуждением запуска военного спутника КНДР. По его мнению, запуск с использованием технологий, применяемых в баллистических ракетах, идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН.

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