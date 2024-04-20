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В китайской армии создали Силы информационной поддержки

В китайской армии создали Силы информационной поддержки Церемония формирования нового рода войск в составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) - Сил информационной поддержки - прошла в Пекине.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 04:13
В китайской армии создали Силы информационной поддержки

Церемония формирования нового рода войск в составе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) - Сил информационной поддержки - прошла в Пекине.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Xinhua.

Командующим Силами информационной поддержки назначен генерал-лейтенант Би И, политическим комиссаром - генерал-полковник Ли Вэй. На новый род войск возложены задачи развертывания и эксплуатации информационных систем в интересах НОАК.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Силы информационной поддержки будут играть "крайне важную роль в продвижении высококачественного развития Вооруженных сил Китая и в обеспечении побед в современных войнах".

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