В Китае арестовали бывшего главу управления продовольствия

Верховная народная прокуратура КНР выдала ордер на арест бывшего главы госуправления продовольствия и стратегических запасов страны Чжан Уфэна по делу о получении взяток.

Верховная народная прокуратура КНР выдала ордер на арест бывшего главы госуправления продовольствия и стратегических запасов страны Чжан Уфэна по делу о получении взяток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, правоохранительные органы совместно с антикоррупционным регулятором КНР проводят расследование.

В конце декабря Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины объявила об исключении Уфэна из партийных рядов, а также о его смещении со всех занимаемых им должностей в связи с "серьезными нарушениями". Бывший глава управления продовольствия обвиняется в "нарушении партийных принципов" и в "отсутствии искренней преданности КПК". Более того, он оказал сопротивление при проведении государственной проверки.

По данным дисциплинарной комиссии, бывший чиновник "причастен к хищению материального имущества в особо крупных размерах и злоупотреблял служебными полномочиями".