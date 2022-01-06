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В Казахстане число погибших силовиков в результате беспорядков выросло до 18

В Казахстане число погибших силовиков в результате беспорядков выросло до 18 Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18.
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6 января 2022 г. 19:10
В Казахстане число погибших силовиков в результате беспорядков выросло до 18

Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на МВД страны.

12.37

В ходе столкновений в Алматы погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, 353 получили ранения.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

00.33

Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии погибли в результате беспорядков в регионах Казахстана, 317 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения: правоохранители, медики, а также простые жители, в том числе пожилые люди. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, погибли восемь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых областях страны в среду продолжились "беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами".

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda iğtişaşlarda həlak olan təhlükəsizlik əməkdaşlarının sayı 18-ə çatıb

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