В Казахстане число погибших силовиков в результате беспорядков выросло до 18

Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18.

Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на МВД страны.

12.37

В ходе столкновений в Алматы погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, 353 получили ранения.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

00.33

Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии погибли в результате беспорядков в регионах Казахстана, 317 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения: правоохранители, медики, а также простые жители, в том числе пожилые люди. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, погибли восемь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых областях страны в среду продолжились "беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами".