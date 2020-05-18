Наверх

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 77 тысяч

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 77 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 77 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Днем ранее сообщалось о 76 193 зараженных. За последние сутки было зафиксировано 1 113 новых случаев, общее число заражений достигло 77 306. 

Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 103 и достигло 5 805. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (42 920) и Онтарио (22 957).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!