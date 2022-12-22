О нас

В Канаде 8 девочек-подростков подозревают в убийстве мужчины

В Канаде 8 девочек-подростков подозревают в убийстве мужчины Школьниц в возрасте от 13 до 16 лет заподозрили в убийстве 59-летнего мужчины в Торонто.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 09:11
В Канаде 8 девочек-подростков подозревают в убийстве мужчины

Школьниц в возрасте от 13 до 16 лет заподозрили в убийстве 59-летнего мужчины в Торонто.

Как передает Report, сообщает The Guardian.

Местный житель был обнаружен на улице с ножевыми ранениями, его доставили в больницу, где врачи несколько часов пытались спасти пациенту жизнь, но мужчина скончался. В этот же день по подозрению в убийстве была задержана группа девочек-подростков. Известно, что все они познакомились в социальных сетях и встретились в центре канадского города.

Что стало причиной нападения на пожилого человека, устанавливают следователи. По предварительной информации, у двоих из восьми девочек при обыске было обнаружено холодное оружие, еще двое уже попадали в поле зрения полиции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
На проведение конкурса Восхождение министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
20 декабря 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi