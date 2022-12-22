В Канаде 8 девочек-подростков подозревают в убийстве мужчины

Школьниц в возрасте от 13 до 16 лет заподозрили в убийстве 59-летнего мужчины в Торонто.

Школьниц в возрасте от 13 до 16 лет заподозрили в убийстве 59-летнего мужчины в Торонто.

Как передает Report, сообщает The Guardian.

Местный житель был обнаружен на улице с ножевыми ранениями, его доставили в больницу, где врачи несколько часов пытались спасти пациенту жизнь, но мужчина скончался. В этот же день по подозрению в убийстве была задержана группа девочек-подростков. Известно, что все они познакомились в социальных сетях и встретились в центре канадского города.

Что стало причиной нападения на пожилого человека, устанавливают следователи. По предварительной информации, у двоих из восьми девочек при обыске было обнаружено холодное оружие, еще двое уже попадали в поле зрения полиции.